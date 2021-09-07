新北幼兒園群聚 確診幼童家長的工作場域仍再追蹤

新北市某幼兒園爆發群聚感染，其中有2名北市幼童在8月下旬至該幼兒園上課，9月1日再回到北市中正區及中山區各1家幼兒園上課，連帶波及北市幼兒園，目前該2名北市幼童採檢結果均為陰性，至於新北幼兒園確診幼童的家長是否在台北工作，仍還在追蹤當中。

台北市長柯文哲昨日在防疫記者會上指出，新北某幼兒園爆發群聚感染，1名老師確診，感染8名學生及1名家長，其中1名北市幼童曾於8月下旬在該新北幼兒園上課，9月1日再回到於北市就讀的公立幼兒園上課，北市正調查該幼童是否被感染，若採檢結果為陰性，還需隔離觀察14天、PCR。

北市防疫記者會結束後，北市府緊急通報，不只1名幼童去過新北染疫幼兒園，且北市有3家幼兒園，包含中山區1家、中正區2家，於今日預防性停課。

經了解後發現，北市有2名幼童8月下旬去過新北染疫幼兒園上課，9月1日再分別至中正區及中山區上課，之所以有3家幼兒園停課，是因中正區2間幼兒園同在一棟大樓，所以均採預防性停課。

北市衛生局今說明，北市2名曾去新北染疫幼兒園上課的幼童，經採檢後結果均為陰性，至於新北幼兒園確診幼童的家長是否在台北工作，因確診者是由新北市進行疫調，目前還在疫調當中，北市也將持續追蹤，雙北為大台北生活圈，面對疫情雙北合作無間。

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