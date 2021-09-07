新北再增2幼兒3家長確診 侯友宜親自說明
新北市高中以下上周才開學，就連續傳出學生確診消息，包括板橋、中和分別有幼兒園以及國小學生確診，侯友宜今天再宣布，又有2名幼兒與3名家長染疫，幼兒園群聚案已累積15例。
侯友宜指出，大家關心幼兒園染疫事件，之前已有10例確診，這段時間擴大匡列採檢，從第1圈擴大第2圈，再驗出5人確診包含2名幼兒3名家長，昨晚連夜隔離182人送往防疫旅館，其中162人採檢陰性，20人結果還沒出來。
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