聽新聞
test
0:00 / 0:00
幼兒園爆群聚北市2童採檢陰 黃珊珊：中秋真不能太放鬆
新北一所幼兒園爆發群聚，台北市中正區及中山區有二名幼童曾在新北這所幼兒園上過課，目前採檢皆陰性。台北市副市長黃珊珊今天在臉書表示，「雙北同命、攜手並進」，黃珊珊提到，Delta蠢蠢欲動，國內還有不明感染源的幼兒園群聚案，幾百人的預防性停課，上百人居家隔離，疫情十分嚴峻，真的不能掉以輕心。
由於目前北市衛生局還在持續追蹤，是否有確診幼童家長於北市工作，黃珊珊說，這兩周是疫情傳播的關鍵，中秋節真的不能太放鬆了！
黃珊珊說，新北幼兒園確診者暴增，其中也有台北市的小朋友八月份曾在該幼兒園就讀，九月一日才回到台北市的公立幼兒園就讀，所以今天台北市三所幼兒園預防性停課，在該園就讀的小朋友已經被新北市匡列居家隔離，若採檢結果確診為陽性，我們也已經準備好立即啟動疫調與匡列隔離，雙北命運相連，昨天下午到今天，雙北各局處都密切聯繫，掌握最新資訊並立即採取相關措施。
黃珊珊提到，Delta蠢蠢欲動，國內還有不明感染源的幼兒園群聚案，幾百人的預防性停課，上百人居家隔離，疫情十分嚴峻，真的不能掉以輕心。這兩周是疫情傳播的關鍵，中秋節真的不能太放鬆了！
疫情快報
▪【疫情專題】9月6日新增本土9例、境外7例 無死亡案例
▪【QA整理包】哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言