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侯友宜：新北幼兒園群聚 再增2幼兒3家長確診

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幼兒園爆群聚北市2童採檢陰 黃珊珊：中秋真不能太放鬆

聯合報 / 記者林麗玉胡瑞玲／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊今天在臉書表示，「雙北同命、攜手並進」，Delta蠢蠢欲動，真的不能掉以輕心。這兩周是疫情傳播的關鍵，中秋節真的不能太放鬆了！圖／引用自黃珊珊臉書
台北市副市長黃珊珊今天在臉書表示，「雙北同命、攜手並進」，Delta蠢蠢欲動，真的不能掉以輕心。這兩周是疫情傳播的關鍵，中秋節真的不能太放鬆了！圖／引用自黃珊珊臉書

新北一所幼兒園爆發群聚，台北市中正區及中山區有二名幼童曾在新北這所幼兒園上過課，目前採檢皆陰性。台北市副市長黃珊珊今天在臉書表示，「雙北同命、攜手並進」，黃珊珊提到，Delta蠢蠢欲動，國內還有不明感染源的幼兒園群聚案，幾百人的預防性停課，上百人居家隔離，疫情十分嚴峻，真的不能掉以輕心。

由於目前北市衛生局還在持續追蹤，是否有確診幼童家長於北市工作，黃珊珊說，這兩周是疫情傳播的關鍵，中秋節真的不能太放鬆了！

黃珊珊說，新北幼兒園確診者暴增，其中也有台北市的小朋友八月份曾在該幼兒園就讀，九月一日才回到台北市的公立幼兒園就讀，所以今天台北市三所幼兒園預防性停課，在該園就讀的小朋友已經被新北市匡列居家隔離，若採檢結果確診為陽性，我們也已經準備好立即啟動疫調與匡列隔離，雙北命運相連，昨天下午到今天，雙北各局處都密切聯繫，掌握最新資訊並立即採取相關措施。

黃珊珊提到，Delta蠢蠢欲動，國內還有不明感染源的幼兒園群聚案，幾百人的預防性停課，上百人居家隔離，疫情十分嚴峻，真的不能掉以輕心。這兩周是疫情傳播的關鍵，中秋節真的不能太放鬆了！

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