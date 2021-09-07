幼兒園爆多人確診朱學恒嘆「完了」 網：這次要說小朋友是破口嗎
新北昨天爆出幼兒園群聚事件，傳出有多名幼兒及一名老師確診，事件繼續延燒，新北市昨晚也提升防疫等級為「強化二級警戒」，視同Delta來襲。不幸的是，中和某國小今早又爆出確診個案，增加2學童3家長確診，目前雙北校園為避免疫情擴大，已有多所幼兒園及小學停課。今(7)日早上新北市長侯友宜還特別召開記者會說明校園疫情狀況。
校園群聚新聞一出，引發網友熱烈討論，「宅神」朱學恒也在他的臉書粉絲專頁「朱學恒的阿宅萬事通事務所」貼出新聞，發文感嘆「慘了」。
網友很擔心，「幼稚園老師的感染源不明，也是很慘」、「小小孩的互動最多了，一會兒拉拉手，一會兒睡午覺！」、「小朋友防疫鬆懈了？這次小朋友是破口？」、「急忙開學，家長都不用快篩，誰知道小朋友家裡面的阿公、阿嬤、叔叔、姑姑、爸爸、媽媽有沒有確診呢？」、「連小孩都淪陷，看了就氣」。
也有人質疑桃園高職生都陰性，為何新北卻淪陷？「密切接觸的空姐是陰性，上學兩天的青少年，全校都陰性，去國術館喬筋骨聊天了5個小時也都是陰性，太神奇了」、「每次病毒只會在雙北爆發擴散，而其他縣市尤其桃園，傳染力再強的病毒都不會傳給周圍的人」、「指揮中心，果然沒讓人民失望」、「我只知道新北有蟲洞可以讓桃機穿梭」、「「不太相信指揮中心的話，連基因定序都慢吞吞」」、「機師安全下莊了，幼兒園救援成功」。
有人直指問題在疫苗，「啊就沒有疫苗打，還開放學生開學？問題就是出在沒有疫苗可以打啊」、「當初在討論9.1日開學日老師疫苗接種數不足，如今還是發生了」。也有人擔心又要升回三級，「為了台灣人的健康安全，可以升到三級嗎？」、「台灣人繼續沒飯吃了」、「三級警戒不遠了」。也有人打氣，「希望小朋友跟家長能平安」、「不光是幼兒園，小學家長其實也都很擔心。但現實就是線上學習效果很不好，家長可能也無法全心全力居家照顧」。
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