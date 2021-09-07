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醫揭「Delta恐怖特點」症狀像感冒難區分：3族群特別小心

聯合新聞網 / 綜合報導
家醫科女醫師陳欣湄分析「Delta病毒恐怖4大特點」，與傳統新冠肺炎症狀不同，也和一般感冒難以區別，且有「年輕、男性、幼童化」的趨勢，要特別小心。聯合報系資料照／記者鄭超文攝影
家醫科女醫師陳欣湄分析「Delta病毒恐怖4大特點」，與傳統新冠肺炎症狀不同，也和一般感冒難以區別，且有「年輕、男性、幼童化」的趨勢，要特別小心。聯合報系資料照／記者鄭超文攝影

長榮航空三名機師「突破性感染」，其中一名機師兒子也確診，指揮中心昨公布基因定序結果，四人皆感染到Delta變異株，由於Delta傳染力極強，讓人感到更加憂心，對此家醫科女醫師陳欣湄也分析「Delta病毒恐怖4大特點」，與傳統新冠肺炎症狀不同，也和一般感冒難以區別，且有「年輕、男性、幼童化」的趨勢，要特別小心。

陳欣湄在節目「健康2.0」提到，國際的疫情和台灣是反方向的發展，譬如中國、日本、東南亞國家，現在疫情都是大爆發的階段，目前的第四波高峰幾乎都是「Delta變異株」，Delta有四大特點，首先傳染力比傳統的Alpha變異株快40-60%，傳染的R0值(在所有人都無免疫力下，一人傳染給其他人的案例數)在2-3左右。

如果是Alpha變異株的情況下，疫苗覆蓋率到6成5-7成差不多，但如果是Delta變異株的話，R0值高到6-8，疫苗覆蓋率要提升到8成5-9成，等於10個人裡面大概要有9個人打過疫苗。

Alpha變異株的症狀，像是發燒、嗅覺喪失、會喘等等，然而Delta病毒症狀大洗牌，出現了「二痛一水」，分別是頭痛、喉嚨痛、流鼻水，症狀跟感冒非常像，難以區別，Delta的喉嚨痛會來得特別明顯，如果出現呼吸道症狀，就要多加留意。

之前的Covid-19容易感染族群通常會在年長者，但Delta病毒有年輕、男性、幼童化的趨勢，在年輕人的呼吸道病毒複製跟生長速度自然比較快，甚至有觀察以5-12歲來說，Delta病毒感染率多了3倍，12-17歲感染率高達9倍，等於在年輕人和幼童族群感染率大提升，因為還沒施打疫苗，讓家長很擔心。

另外第四點，Delta病毒很恐怖，但是如果有接種疫苗後，還是不至於到重症或威脅生命，但還是有可能會感染，但症狀就是較輕微，因此也呼籲如果有疫苗就快去打，因為這是目前新冠肺炎中最主要的一件事。

新冠肺炎 COVID-19

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