新北疫情燒向幼兒園 網點出兩大幼兒特點恐釀大黑數

新北幼兒園群聚事件擴大，也波及北市幼兒園。新北市長侯友宜昨(6)日晚間宣布升強化二級警戒，今再爆出中和某國小又有新確診個案。針對幼兒園群聚，PTT網友對此討論激烈，有人點出小孩是否確診，會比一般成人更難判斷，恐怕有很多輕症會是大黑數。

幼兒群聚與大人群聚有何不同？不少網友點出一恐怖癥結：因為幼兒若確診幾乎都是輕症，還有可能無症狀，「悶燒起來會很恐佈」。而且「幼兒確診比成人更難判斷，因為他們比較不會表達」，基於這些原因恐會讓幼兒群聚成大黑數。

究竟如何解決幼兒群聚，有部分網友討論幼稚園是不是該適時回到遠端上課了，「真的要等疫情大擴散」嗎？結果有人支持有人罵，但網友普遍認為讓幼兒遠端上課的實體收益及效率不高。有網友還點出現實面，認為讓小孩去幼稚園上課其實是方便家長去上班；若採遠端，家長恐怕會超級忙，得全面WFH在家玩起真實版「支援前線」、「幼兒園遠端根本都爸媽在上課的」。

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