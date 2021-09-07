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侯友宜：新北幼兒園群聚 再增2幼兒3家長確診

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新北幼兒園群聚再增2幼兒3家長確診 侯友宜緊急說明疫情

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜。圖／新北新聞局提供
新北市長侯友宜。圖／新北新聞局提供

新北幼兒園群聚疫情擴大，新北巿長侯友宜上午宣布，新增2幼兒3家長確診，182名相關人員送到防疫旅館，目前162位陰性，其他還在陸續採檢，會因應疫情，擴大隔離。

新北市幼兒園群聚案擴大，新北市長侯友宜昨宣布升強化二級警戒，結果中和某國小今又爆出確診個案。侯友宜緊急取消今日上午行程，並緊急召開內部疫情會議，於9時50分對外說明。

衛生局表示，中和某國小有學生的家人因為前往醫院陪病時接受PCR採檢，結果呈現陽性，家人立刻被匡列採檢，發現這名學生也確診，該生CT值為32，但為求慎重起見，該班級將停課14天，全校預防性停課3天。

侯友宜說，這次幼兒園染疫事件，視同Delta病毒來襲，全力備戰，在幼兒園老師確診後，這部分不容等閒視之；一圈二圈方面及第三圈調查，就是希望在第一個時間，就能做好充分迎戰的準備，所以昨天下令強化二級警戒。

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