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新北再爆新確診案 中和區某國小全校停課3天
新北市幼兒園群聚案擴大，市長侯友宜昨宣布升強化二級警戒，結果中和某國小今又爆出確診個案。新北市衛生局該班級停課14天，全校今日起預防性停課3天，目前學生與家人都被匡列隔離，並進行採檢。
衛生局表示，中和某國小有學生的家人因為前往醫院陪病時接受PCR採檢，結果呈現陽性，家人立刻被匡列採檢，發現這名學生也確診，該生CT值為32，但為求慎重起見，該班級將停課14天，全校預防性停課3天。
衛生局表示，目前所知，這名中和某國小感染者為單獨個案，他們已將家人及學生匡列隔離，希望找出感染源。
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