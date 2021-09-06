機師染Delta病毒 指揮中心：足跡熱點部署醫療資源

長榮2名確診機師及機師染疫兒感染Delta變種病毒，Delta再度進入社區，民眾擔心可能造成採檢潮。指揮中心強調，足跡熱點多座落桃園、雙北三都，醫療資源部署充足。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變種病毒（最早在印度發現）今年6月曾入侵屏東縣，這次則是二度進入台灣社區，有2名長榮貨機機師及其中一名機師的小孩皆感染Delta變種病毒，但相較屏東個案，機師足跡較複雜。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午告訴中央社記者，在基因定序出爐前，指揮中心已「超前部署」，比照Delta個案擴大匡列接觸者。

莊人祥說明，初步研判長榮確診貨機機師及機師染疫兒子都是近期發病，具傳播風險，機師家庭、長榮航空同事及染疫兒子就讀學校都不同於過去只匡列接觸者，甚至連接觸者的接觸者都採用預防性集中檢疫，避免「漏網之魚」在社區移動造成傳播風險。

「Delta變異株最大問題在於無症狀傳播。」台北醫學大學附設醫院胸腔內科主治醫師周百謙表示，長榮機師染疫案中的確診個案，幾乎都是輕症或無症狀，不知不覺就染疫甚至傳播，顯示Delta變異株可能是病毒經過演化，篩選跟人體接近的病毒體。

周百謙認為，應儘速透過篩檢找出染疫者，針對第1圈、第2圈或高風險的接觸者，必須進行精確的PCR採檢，至於足跡重疊、110萬名收到警示簡訊的人，可用抗原快篩，以免耗費檢驗與醫療人力。

雖然完整接種COVID-19疫苗後，還是可能發生突破性感染，周百謙仍提醒，現階段要盡快加速疫苗接種，提高第2劑疫苗涵蓋率，以降低染疫後重症或死亡風險，以免醫療系統癱瘓。

莊人祥表示，各地方政府積極針對足跡熱點設立篩檢站，這次110萬名收到警示簡訊的民眾多集中於桃園、雙北地區，所幸三都醫療資源充足，將持續觀察疫情趨勢，以利即時滾動式調整防疫策略強度。

莊人祥指出，指揮中心預估9月10日前，全台符合第2劑AZ疫苗接種間隔滿10週以上共有120萬人，將開放所有需要接種第2劑AZ疫苗民眾於9月10日起預約，並自9月15日起開打，力拚完整接種覆蓋率。

另外，指揮中心指揮官陳時中今天下午記者會中表示，長榮貨機機師（案16119、案16120）及案16120的兒子（案16122）皆感染Delta變種病毒，但3人的基因序列與先前確診的長榮機師（案16066）不同。

陳時中說明，案16066基因定序不同於其他3人，可視為兩起事件關係性並不大的證據，但是否能直接證實案16066不是案16119、案16120及案16122傳染源，他保守認為仍須有更明確科學證據，才可以向外界報告，研判3名機師外站染疫可能性較高。

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