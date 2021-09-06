境外移入5名船員確診 指揮中心研判在日本染疫
指揮中心今天公布新增的COVID-19境外移入個案中，有5人是同船船員，皆未接種疫苗，研判感染地可能是日本，而其餘船員目前都在船上單獨艙房內隔離中。
中央流行疫情指揮中心今天公布新增7例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入個案，均為男性，年齡介於20多歲至50多歲，入境日介於8月23日至9月5日，其中2人分別自甘比亞與日本入境，另有5人為同船船員，船隻停泊高雄港入境。
在5例染疫船員中，包含3例本國籍為20多歲至30多歲，以及2例菲律賓籍，分別為40多歲與50多歲。
指揮中心指揮官陳時中表示，這5人都有發燒、喉嚨痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水等症狀，初步快篩有4人陽性、1人陰性，後續PCR採檢5人皆陽性確診。船上總共22人，其餘船員在船上單獨艙房進行隔離，接下來也都會採檢。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，疫調顯示這5人都未曾接種疫苗，皆出現類似感冒的症狀，但沒有重症情形。
羅一鈞說，這艘船隻停泊高雄港前，曾於8月26日至29日在日本幾個港口航行靠港，推測感染地點最可能是日本。
至於另外2例境外移入個案，羅一鈞說，自甘比亞入境的50多歲本國籍男性，曾於8月初接種嬌生（J&J）疫苗，在入境時確診，因接種後滿14天，符合突破性感染定義。
羅一鈞表示，自日本入境的20多歲本國籍男性，則曾於7月接種2劑BNT疫苗，但他曾於7月中旬在日本確診，返台後檢疫期間再次檢出陽性，研判是在日本感染後復陽，非突破性感染個案。
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