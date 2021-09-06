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擴大匡列採檢隔離與病毒賽跑 學者籲提供公費快篩

中央社 / 台北6日電

長榮機師染疫案確認感染Delta變異株，台大公衛學院教授詹長權肯定指揮中心第一時間擴大匡列採檢並嚴格檢疫，才足以與病毒賽跑；針對百萬名收到警示簡訊的民眾，或可提供公費快篩。

最早在印度發現的Delta變異株肆虐全球，已是全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）流行的主要病毒株，許多疫苗涵蓋率高的國家也難倖免，紛紛出現突破性感染個案，本次染疫的長榮機師，也是完整接種疫苗後染疫。

針對Delta變異株的高傳播力，詹長權提到，從鄰近的新加坡、紐西蘭、澳洲等國的經驗來看，若出現1例感染Delta變異株的個案，要匡列1000人才是較安全的範圍。

詹長權認為，本次長榮機師染疫案，中央流行疫情指揮中心第一時間就提高規格，擴大匡列採檢範圍是正確作法，光是學校加上機組員就採檢超過2800人，「這樣才能夠跟病毒傳播速度競賽。」

除了迅速匡列接觸者，指揮中心也安排接觸者採集中檢疫方式隔離，而非居家隔離，詹長權認為此舉正確。

先前Alpha變異株（最早在英國發現）在台灣導致本土疫情，家戶傳染比例相當高，詹長權說，主因就是居家環境擁擠、難落實1人1室；從國外經驗來看，Delta變異株也以家戶傳染居多，故採集中檢疫、落實1人1室更安全。

長榮機師染疫案中，匡列的接觸者初步採檢目前皆為陰性，但因應感染COVID-19可能有潛伏期，詹長權提醒，目前匡列集中隔離的對象，未來7天內必須再度採檢。

詹長權說，長榮機師Delta群聚案確診者的親密接觸者，如同住家人、同班同學或同事等，除了採檢PCR核酸檢測外，也建議加驗抗體，並區分是接種疫苗的抗體或者染疫的抗體；此外，血清抗體IgM與IgG可知感染時間，前者陽性代表近期感染，後者則代表感染已久。

此外，指揮中心提高防疫規格，針對110萬名與確診者足跡重疊的民眾，發送細胞簡訊警示，詹長權認為，現今狀況與過去鑽石公主號、敦睦艦隊等事件不同，目前已有許多檢測工具可協助防疫。

詹長權認為，發送百萬筆警示簡訊，最好的配套方式就是配置足夠的抗原快篩試劑，在14天可能的潛伏期內，若有疑慮就用快篩試劑釐清，可減少醫院採檢與實驗室檢驗人力負荷。

詹長權指出，善用抗原快篩工具，可減少收到警示簡訊民眾的焦慮感，且抗原快篩試劑最好以公費提供，可提升民眾篩檢意願，若檢測陽性也會主動通知衛生單位，協助後續PCR採檢確認是否染疫，有助於控制疫情。

新冠肺炎 COVID-19

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