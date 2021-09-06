憂新北幼兒園影響 北市查家長工作區

因大台北生活圈的靠近恐讓新北市的疫情反撲台北市。6日新北某幼兒園有9名學童確診新冠肺炎，對此，台北市市長柯文哲說，目前正在調查該9名學童的家長是否有在台北市上班。副市長蔡炳坤則表示，新北與台北間可能會採取一些預防性停課，但學校防疫「做了萬全的準備。」

面對新北市的疫情，柯文哲強調，首都生活圈下，任何人都不該對其他縣市的疫情幸災樂禍，確診學童的家長是否在台北工作都正在查，「有或沒有就差很多了」，也強調「大家都住在一起、一起上班」，相關調查不能鬆懈，只能且戰且走。

至於北市是否會因此加強校園防疫，蔡炳坤說，台北市的學校防疫已經做了萬全準備，並清楚地訂了指引，面對新北幼兒園群聚的偶發事件，會考慮採取一些預防性停課，做為緊急的因應處理。

至於民眾關心中秋節到底能不能烤肉？柯文哲苦笑說，「新常態下，要預測兩個禮拜後的事是不可能的」，「答案是我不知道」，認為優先的討論題目應該是「擬定降級標準」，未來會針對相關議題進行研議，中秋節「請大家稍安勿躁」，等規則定好後，「下週一再公佈能不能在河濱公園烤肉。」

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