確診機師染Delta 苗栗縣加開造橋社區快篩站

長榮確診機師案16120基因定序出爐，確定為Delta變種病毒，因應他曾在苗栗造橋鄉與友人聚餐，苗栗縣政府明天下午將加開造橋社區快篩站，呼籲大西村民及與確診者足跡重疊民眾篩檢。

苗栗縣政府今天表示，確診機師案16120曾於8月28日返回苗栗縣頭份市老家探親，衛生局於9月4日、5日針對頭份市成功里12、13及14鄰居民辦理快篩，共篩檢479人，其中4人快篩時呈弱陽性，經採檢PCR後皆為陰性，另外51人因有症狀改以PCR檢驗也全數陰性。

另外，案16120於8月28日晚間，曾到造橋鄉某餐廳、燒烤店與友人聚餐，第一時間匡列共餐友人、餐廳員工、鄰近客人等19名主要接觸者第一次採檢PCR皆為陰性，以及後來擴大匡列39名「主要接觸者的同住家人」皆已送往集中檢疫所預防性隔離。

但中央疫情指揮中心今天公布案16120染疫基因定序確認為Delta變種病毒，讓縣府不敢大意，決定加開造橋社區快篩站。

衛生局表示，因應確診者造橋鄉足跡，7日下午1時30分至4時於造橋鄉綜合活動中心辦理社區快篩站，呼籲大西村居民及與案16120足跡有重疊的民眾，持身分證及健保卡雙證件前往免費篩檢，若戶籍不在但實際居住者可請里鄰長開立居住證明。

衛生局指出，因染疫機師足跡有涉及苗栗縣，許多民眾有接獲警示簡訊，但這波簡訊匡列範圍時間很長，即使足跡與時間重疊，也並非一定都要去篩檢，希望民眾「有症狀」再去篩檢，縣內衛福部苗栗醫院、大千、弘大、協和、大順、李綜合、通霄光田、為恭、重光及慈祐等10家醫院，提供簡訊採檢方案，需收取費用新台幣500元。

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