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新北幼兒園群聚擴大 有症狀勿上課

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

「只要發現有症狀，就不要上班、上課！」新北市幼兒園群聚擴大，6日新增9例確診，副市長劉和然表示，目前已擴大匡列104人，由於幼兒園老師接種過1劑莫德納滿14天後仍確診，因此他呼籲老師與學生，只要有症狀就不要上課、上班，並善用社區篩檢站與發給學校的快篩試劑，抓出隱形感染源。

由於新北市長侯友宜要到市議會進行專案報告，因此6日的記者會是由副市長劉和然代理主持。他宣布說，新北新增的9例確診中，8例是幼兒園小朋友、1例是小朋友同住家長，相關接觸者共有123人，已將確診者送醫處理、104人居家隔離。除了幼兒園外，旁邊附設的安親班也擴大框列，列入居家隔離。

劉和然表示，居家隔離者全部都送防疫旅館隔離，會以最高規格進行疫調與擴大匡列，由於開學後老師得面對來自不同地方的小朋友，壓力很大，因此他呼籲新北的師生，只要有症狀就不要上班、上課，疫調時也請配合說明清楚症狀，並善用新北市32所篩檢站，與發給學校、幼兒園的快篩試劑。

被問到此幼兒園群聚案是否與之前的機師案有關，劉和然回應說，目前疫調結果仍未發現，也要看7日的基因定序結果出爐後再進行判斷，不過會將相關資料彙整給中央，讓中央決定是否要緊縮開放措施。劉和然也強調，這次群聚案件，對於新北市未來的防疫作為調整，會是很重要的參考指標。

針對未來學生將施打BNT，新北市教育局副局長劉明超說明，已媒合23家醫療院所到校施打，施打對象為高中職／五專1到3年級、國中7到9年級，心北127所學校將會在7日發送接種意願書、15日前完成疫苗造冊，23日到30日將會完成BNT第1劑接種。

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