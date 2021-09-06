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都會區人口密集 醫：Delta防疫難度比屏東高

中央社 / 台北6日電
長榮機師出現「突破性感染」案例，接種兩劑疫苗仍感染新冠病毒Delta變異株。圖為示意圖，非當事人。圖／聯合報系資料照片
長榮機師出現「突破性感染」案例，接種兩劑疫苗仍感染新冠病毒Delta變異株。圖為示意圖，非當事人。圖／聯合報系資料照片

長榮機師染疫案成為第2起Delta變異株入侵社區疫情。醫師周百謙分析，雙北、桃園人口密集，室內聚集機會多，比起先前屏東疫情控制難度更高，並考驗全民防護措施是否落實。

長榮有3名機師與1名機師之子確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），中央流行疫情指揮中心今天公布，經基因定序全數為最早在印度發現的Delta變異株，但與其中1名最早確診的機師案16066病毒基因序列有所不同。

今年6月Delta變異株首度入侵台灣社區，在屏東縣引發本土群聚，共有17人染疫。台北醫學大學附設醫院胸腔內科主治醫師周百謙分析，屏東相對地處偏遠，人口密度低，靠著迅速篩檢與隔離策略，讓疫情迅速獲控制。

但周百謙認為，這次長榮機師染疫案，確診者足跡遍及雙北、桃園等大都市，不僅人口密集、大眾交通運輸發達，室內群聚機會也比屏東多，一旦疫情擴散到社區，防疫難度相對較高。

他舉例，屏東民眾經常在戶外活動，先前有確診個案僅聊天5分鐘就遭傳染確診，而雙北都會區民眾經常在室內停留，COVID-19病毒可能透過氣溶膠傳播，氣溶膠在室內停留時間更久，且賣場、購物車等，若未加強消毒，也可能有病毒停留。

周百謙說，目前接觸者初步篩檢結果都呈陰性，可能代表個人防護措施得宜，但仍要觀察這段時間是否還有出現其他陽性個案，且是否為預期中的個案，即匡列隔離者或者收到警示簡訊的對象，必須密切注意至少14天。

要圍堵Delta變異株，個人防護基本功仍是重點。台大公衛學院教授詹長權說，多數台灣民眾習慣室內外都佩戴口罩，未來值得密切觀察，或許可望讓社區傳播風險降低。

詹長權提醒，目前疫調要著重確診者居家活動、在外用餐或其他可能取下口罩的機會，並將這些可能取下口罩場域的接觸者列為重點篩檢對象，有助圍堵疫情。

新冠肺炎 COVID-19 Delta變異株 長榮航空

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