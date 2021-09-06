幼兒園染疫 侯友宜：孩童家長老師全送防疫旅館

新北市發生幼教老師打了第1劑疫苗仍染疫，致幼兒園8童及1家長染疫。新北市長侯友宜表示，得知檢測結果後就開會決定把幼兒園所有的幼童、老師及家長送防疫旅館進行隔離。

新北市昨天新增土城1對夫妻感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，尤其個案妻是幼兒園老師，導致幼兒園的42名幼兒及教職員工10人全數隔離採檢，目前感染源待疫調釐清。

新北市長侯友宜今天赴新北市議會進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）專案報告及備詢，他在議員江怡瑧詢問下表示，中午得知幼兒園有8名孩童及1名家長確診的結果後，下午就開會決定幼兒園所有孩童及老師、家長全數送防疫旅館隔離並擴大匡列採檢。

他表示，家長可以陪同孩子住進防疫旅館，不僅做好隔離安全防護，也能保證孩童及家長都有安全防疫環境，不採居家隔離，不管驗出來是陰性或陽性，全部送防疫旅館。

他表示，有必要就會公布染疫老師的足跡，但疫調上還沒判斷出和染疫機師關聯性，但市府會疫調了解到底是學童或老師先感染，也可藉研究Ct值來了解，到底誰在前或誰在後染疫，以正確追出感染源。

他強調，他最擔心幼兒園，因為園中接觸更封閉及更親近，他也呼籲小朋友若有狀況就不要來學校，避免造群聚感染，老師及家長也要多注意學生的狀況，老師和孩童有需要就可用快篩劑做快篩，或是到社區篩檢站篩檢，同時，他呼籲各學校嚴格把關，做好防疫工作。

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