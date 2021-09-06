疫情拉警報…新北幼兒園爆群聚 8幼兒1家長確診

國內今天新增九例本土案例，七名境外移入個案。指揮中心表示，本土個案主要來自昨天確診夫婦任職的幼兒園，其中八位為幼兒，一名為學生家長。指揮中心指揮官陳時中表示，因幼兒園小朋友間親密接觸，加上已有多人確診，認為未來陽性個案恐會更多。

陳時中表示，今天的本土個案中午結果剛出爐。昨天確診夫婦中，案16129妻子為幼兒園老師，而今天驗出來的九例個案，其中八名為孩童，一名是幼兒的母親，目前已請新北照嚴格標準一家一家匡列，一部分居家隔離，一部分是預防性的居家隔離。由於該幼兒園晚上也有安親班有不同的師生，也請新北對晚上安親班的接觸者做居家隔離並且採檢。

另外，陳時中表示，境外移入個案較多，主因是有一艘輪船在高雄港進口，幾位船員發燒，緊急安排採檢發現五位確診，確診者至醫院隔離治療，其餘在船上單獨艙房隔離。 中央流行疫情指揮中心9月6日14時記者會出席名單，第一排由左到右中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、教育部部長潘文忠、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影

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