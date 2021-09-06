北市9/5加開免費PCR篩檢 893人全陰性

因應中央流行疫情指揮中心發送逾百萬筆簡訊給曾與染疫機師接觸或足跡重疊的民眾，北市昨天加開免費PCR篩檢服務，衛生局表示，共有893人完成篩檢，結果全數為陰性。

長榮航空爆發機師及家人COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚事件，台北市副市長黃珊珊昨天指出，為了讓民眾安心，市長柯文哲已指示聯合醫院開放現場排隊採檢，不限人數盡量做，萬芳醫院及關渡醫院也臨時加開篩檢量能。

台北市衛生局今天上午表示，聯合醫院5大院區昨天共有719人預約PCR篩檢，加上現場排隊的民眾，最後總共替759人完成採檢，萬芳醫院及關渡醫院則替134人採檢，893人結果皆為陰性。

萬芳醫院昨天表示，篩檢站現場人流還算正常，沒有明顯變多，不過今天篩檢站就暴增到300人預約，出現排隊人潮。昨天反映篩檢民眾變多的聯合醫院今天則表示，現場狀況與往常差不多，沒有特別多人。

商品推薦