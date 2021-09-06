Delta無症狀期拉長「傳染期多1天」 醫曝：防疫成本非常大

新冠肺炎Delta病毒來勢洶洶，國內已有多例驗出Delta病毒，近日兩名境外移入的確診機師也恐為Delta病毒，甚至將病毒傳染給高中兒子，台北市立聯合醫院整合醫療科主治醫師姜冠宇表示，「Delta無症狀期拉長，感染快六天才會有症狀，且更容易在出現症狀前傳染病毒，因此防疫成本會相當大」。

長榮航空兩名機師突破性感染，雖打過兩劑疫苗仍確診新冠肺炎，指揮中心指揮官陳時中日前表示，高度懷疑兩人是感染Delta病毒，而其中一名確診機師的兒子也不幸染疫，桃園某高職全校隔離且停課，長榮機組員也進行普篩與集中檢疫。

姜冠宇在臉書上表示，「其實Delta如果真的進來，防疫成本會蠻大的」，針對整所學校停課隔離，他解釋，由於Delta無症狀期拉長，感染快六天才會出現症狀，Delta變異株Rt值，在5月的廣東經驗，花兩週才小於1，也就是要兩週才能夠疫情反轉」。他解釋，Rt值為「有效再生數」，估算在一定期間內傳染數量的變化，如果小於1，疫情就會平緩，慢慢往下面走。

而《Nature》期刊研究也指出，Delta與先前其他變種相比更容易出現「症狀前傳染病毒」，香港大學的流行病學家Benjamin Cowling團隊指出，Delta在受感染後平均4天就能被測出，而平均5.8天後才會呈現症狀；與原先武漢株的5.5天後測出、6.3天出現症狀比，具備傳染力的空檔擴增了一天。

姜冠宇表示，有將近四分之三的感染者經過比對，確認與傳播者的此一時期與之有所接觸，更解釋了為何Delta傳播的如此猖狂。研究也指出，完全施打疫苗者與未施打者相比有將病毒傳給他人的機率降低了三分之二，為此再度呼籲眾人施打疫苗。

另外針對新北市幼稚園老師確診一事，姜冠宇也說，「祈禱新北幼兒園疫情別擴散，雖然小孩重症率低，但是會傳回給家長的」。

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