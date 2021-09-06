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該不該有疫苗通行證？ 沒打疫苗恐成次等公民？

輸入手機號碼能知被疫調幾次 太多人急查衛福部網站塞爆

聯合新聞網 / 綜合報導
實測顯示「28日內無疫調人員調閱您的資料，請放心」。圖／取自衛福部網站
實測顯示「28日內無疫調人員調閱您的資料，請放心」。圖／取自衛福部網站

近日爆出長榮航空突破性感染事件，機師確診後傳染給家人，導致人心惶惶，不過指揮中心有架設「衛福部簡訊實聯制－民眾資料調閱紀錄查詢服務」，民眾可查詢28天內疫調人員有無調閱自己的資料，目前該網站大塞車，可見有許多民眾都正在查詢，擔心自己的足跡與確診者重疊。

指揮中心針對8月13日至9月2日期間與確診者足跡重疊者發送疫情警示簡訊，數量共約110萬份。除此之外，民眾也可至「衛福部簡訊實聯制－民眾資料調閱紀錄查詢服務」網站，查詢28天內疫調人員有無調閱自己的資料。

查詢共有三步驟，第一，進入該網站後輸入電話號碼及圖形驗證碼，第二，收到簡訊認證碼輸入後即可進入查詢頁面，第三，網頁顯示結果，實測後顯示「28日內無疫調人員調閱您的資料，請放心」。不過目前該網站疑似因查詢人數眾多塞爆，很難順利開啟頁面或輸入資料。

新冠肺炎 COVID-19

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