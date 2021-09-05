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案15944解隔回家才知染Delta 北市匡列6人採檢陰性

中央社 / 台北5日電
北市衛生局表示，8月31日接獲疾管署通知，案15944基因定序為Delta變異株，隨即召回個案入住醫院隔離，當天採檢結果為陽性，同時展開疫調並擴大匡列密切接觸者6人，採檢結果皆為陰性。圖為北市副市長黃珊珊。圖／北市府提供
北市衛生局表示，8月31日接獲疾管署通知，案15944基因定序為Delta變異株，隨即召回個案入住醫院隔離，當天採檢結果為陽性，同時展開疫調並擴大匡列密切接觸者6人，採檢結果皆為陰性。圖為北市副市長黃珊珊。圖／北市府提供

台北市副市長黃珊珊今天透露，曾有境外回國民眾解除隔離回到社區後才確診Delta變種病毒。衛生局表示，這名個案在8月31日被召回送醫，已匡列6名接觸者，採檢結果皆為陰性。

黃珊珊今天上午在臉書發文表示，因為中央基因定序結果較緩慢，之前曾有境外回國的民眾，在台北市的檢疫所隔離17天期滿回到社區生活後，市府才被通知這名民眾確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變種病毒，趕緊將這名民眾召回。

黃珊珊說，市府當下除了匡列確診民眾第一圈的接觸者外，也擴大匡列第二圈（接觸者的接觸者）居家隔離並安排採檢。

她指出，Delta的傳染力太強，必須更加謹慎，小心一點還是比較好，現在這些人都還在隔離中，造成大家的不便，她真的很抱歉。

台北市衛生局晚間進一步說明，這名個案（案15944）在8月11入境，12日PCR核酸檢測為陽性確診，依規定隔離至8月28日檢疫期滿，29日返家。

衛生局表示，8月31日接獲疾管署通知，案15944基因定序為Delta變異株，隨即召回個案入住醫院隔離，當天採檢結果為陽性，同時展開疫調並擴大匡列密切接觸者6人，採檢結果皆為陰性。

衛生局強調，由於國際疫情仍嚴峻，有鑑於Delta傳播力較強，配合中央政策，自9月3日起所有入境者皆比照Delta的解除隔離條件，待症狀緩解並經2次PCR檢驗結果皆為陰性或CT值大於30才能解除隔離。

新冠肺炎 COVID-19 黃珊珊 Delta變異株 衛生局

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