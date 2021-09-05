長榮染疫機師定序明天出爐 陳時中：未來7天觀察第一波疫情

長榮機師疫情拉警報、同住家人確診，機師是否感染Delta變種病毒，基因定序明天出爐。指揮中心指揮官陳時中今天表示，未來7天是第一波疫情觀察期。

回顧台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，今年6月Delta變種病毒株（最早在印度發現）首度進入台灣社區，在屏東縣枋山鄉發生本土群聚，共有17例感染Delta變種病毒，其中15例是枋山群聚，枋寮鄉2例為果農夫妻，果農妻子為全台首例染Delta病毒死亡個案。當初立即啟動社區快篩站，匡列相關接觸者，Delta本土疫情得以控制。

面對2名長榮確診機師與其染疫兒基因定序尚未出爐，陳時中表示，認同國內部分醫師建議這波長榮機師疫情應觀察至9月18日才能解除警報，更強調第一波觀察期就是未來7天，籲民眾提高警覺。

長榮航空機師近日發生3例突破性感染案例，指揮中心為慎重起見，大規模回溯隔離有相關接觸史或自高風險國家服勤返台的機組人員，並匡列家人小孩採取「預防性集中檢疫」的做法，由防疫巴士運載數百人前往集中檢疫所。

但桃園市空服員職業工會、消防員工作權益促進會今天反映，防疫巴士運載過程中，有多項措施不利防疫，僅開一扇窗且不開空調導致通風不良，被載者集中後才發給尿布，但車上並無足夠的隱私空間可以更換，更有侵害隱私的疑慮。

對此，陳時中提醒，各地方政府派車接送集中檢疫者時，都應該盡量落實社交距離及環境通風；發放尿布等衛生用品，可能是預防塞車又無法進入休息站，屬於不得已方法，並無規定接送過程不可以上廁所，換句話說，並沒有強制要求使用尿布。

另外，傳出長榮前艙貨機機師（案16120）值勤期間曾與後艙的女空服員接觸，今天下午記者會中有媒體問及，依據規定前艙人員值勤期間可否與後艙人員接觸。陳時中證實，據疫調資料兩人有接觸，「這很難免，所以有接觸史就會匡列」。

中央流行疫情指揮中心疫情監測組長周志浩也說，指揮中心建議前、後艙人員不應接觸，但部分長程航班為避免機組人員過度疲勞，會選擇派2組機組人員輪流出勤，前後艙換班時，前、後艙機組人員到後艙休息，就可能彼此接觸。

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