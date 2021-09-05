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新北確診夫妻有幼兒園老師 42名幼兒、10名教職員急匡列

新北36人曾與染疫機師接觸 篩檢結果出爐全陰

新北36人曾與染疫機師接觸 篩檢結果出爐全陰

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市有36人被匡列曾與確診機師接觸，今天篩檢結果出爐全數陰性。圖／新北新聞局提供
新北市有36人被匡列曾與確診機師接觸，今天篩檢結果出爐全數陰性。圖／新北新聞局提供

近期出現3名長榮機師突破性感染確診，中央流行疫情指揮中心昨天也發出110萬細胞簡訊提醒民眾跟確診者足跡有接觸，而新北市則有36人曾與染疫機師接觸，衛生局今也公布篩檢結果，36人全數陰性。

市長侯友宜先前曾表示，市民只要收到簡訊，都能到32處社區篩檢站篩檢，並強調不管任何人從境外要進入，都該嚴格落實14天居家隔離與7天自主健康管理，防止破口。

新冠肺炎 COVID-19 侯友宜 細胞簡訊

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