新北36人曾與染疫機師接觸 篩檢結果出爐全陰
近期出現3名長榮機師突破性感染確診，中央流行疫情指揮中心昨天也發出110萬細胞簡訊提醒民眾跟確診者足跡有接觸，而新北市則有36人曾與染疫機師接觸，衛生局今也公布篩檢結果，36人全數陰性。
市長侯友宜先前曾表示，市民只要收到簡訊，都能到32處社區篩檢站篩檢，並強調不管任何人從境外要進入，都該嚴格落實14天居家隔離與7天自主健康管理，防止破口。
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