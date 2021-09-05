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解隔後才知基因定序 指揮中心：今後全比照Delta

聯合報 / 記者蕭羽耘楊雅棠邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影

台北市副市長黃珊珊在臉書透露，因為中央基因定序的結果較緩慢，曾有1例是已經解隔離回家，中央才通知北市是Delta病毒，再緊急召回並採檢為陽性確診。

醫療應變組副組長羅一鈞今天說，為了避免等待定序結果才能解隔，已經律定，無論是否Delta都要退燒一天，症狀緩解距離發病日或陽性日10天以上，兩次Ct值>30或陰性才能解隔離，都比照Delta，不會再有這類問題發生。

羅一鈞說，北市這案是15425是7月14日公布，這例初判為本土，但7月17日了解到有美國入境資料，改判為美國境外移入。個案是7月12日採檢、7月14日公布，7月22日再採陰，後續在醫院進行隔離，23日符合解隔條件後就回家。

由於該案當時是因為改判境外移入。因此，沒有立刻驗抗體，後來補驗出是Delta病毒後，8月14日有通知衛生局。因為陰性解隔才返家，且後續採檢都符合解隔條件，因此對社區並不會造成影響。

羅一鈞說，至於案15508是中部境外移入，從英國回來，7月15日入境採檢陽性，但一直因為定序困難，在8月10日才完成定序是Delta。過去兩個月內因為相關原因定序結果比較晚，技術上有挑戰，9月3日有看到解隔離條件，有做修正。

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