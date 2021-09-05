本土+2、境外+4！ 陳時中：新北同住家人染疫

日前長榮航空機師突破性感染新冠肺炎後，國內今又新增兩例本土案例，及4例境外移入；另確診個案中無新增死亡。指揮中心指揮官陳時中表示，本土案例皆為新北市個案。

陳時中表示，今日新增兩例本土病例，分別為本國籍40多歲男性為案16128及本國籍30多歲女性為案16129，兩人為同住家人。案16128於今年9月1日出現咳嗽、發燒、頭痛及全身倦怠症狀，9月4日就醫採檢，於今日確診，Ct值24。

案16129於8月27日至8月30日期間出現咳嗽及味覺異常症狀，9月4日因案16128檢驗陽性，由衛生單位安排隔離並採檢，於今日確診，Ct值17。衛生單位已匡列2人接觸者共50人，均列居家隔離，另有49人尚待風險評估後再行匡列。

近期確診個案解隔離情形，5月11日至9月3日累計公布1萬4813名確診個案中，已有1萬3751人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.8%。

今日新增4例境外移入個案，為3例男性、1例女性，年齡介於20多歲至30多歲，分別自塞爾維亞(案16124)、美國(案16125)、布吉納法索(案16126)及日本(案16127)入境，入境日介於9月2日至9月3日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬6019例確診，分別為1433例境外移入，1萬4533例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計837例新冠肺炎死亡病例，其中827例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、台北市317例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。 圖／指揮中心提供 圖／指揮中心提供 圖／指揮中心提供 圖／指揮中心提供 境外確診個案。圖／指揮中心提供

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