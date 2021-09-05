採檢量暴增傳某醫院確診？ 桃市府：桃園今無本土個案

長榮航空機師爆出突破性感染，中央昨發送110萬筆細胞簡訊提醒民眾留意，卻傳出桃園某醫院昨有民眾前往篩檢後確診，全院緊急大消毒。對此，院方否認，桃園市府也表示今天並無本土個案，僅有1例境外移入，是從國外返台在機場篩檢後確診，詳細資訊仍指揮中心記者會公布。

據了解，一名在某醫院排班載客的計程車司機稱，昨天醫院的篩檢站大排長龍，結果篩檢結果出爐有一個確診者，醫院隨即全面大消毒，本來有個全身是血的傷患送到急診，也被要求轉院。

但院方否認傳聞，市府也強調桃園市今天並無本土個案，僅有1例境外移入，是從國外返台在機場篩檢後確診，詳細資訊待指揮中心記者會公布。市府衛生局提醒民眾勿驚慌，只須落實自我健康監測，若8月13日後曾出現武漢肺炎疑似症狀，應即就醫評估或到全市11家專責醫院、2處社區篩檢站採檢。據統計，今天桃園共有390人前往社區採檢站採檢。

細胞簡訊發出後，桃園敏盛、衛福部桃園醫院昨天起就湧入許多拿簡訊篩檢人潮，敏盛醫院院長劉宜廉表示，該院急診昨天增加大量民眾篩檢，今天上午中路運動公園採檢站則有逾200人篩檢，呼籲沒有症狀者，最好先在家自主健康管理，避免群聚感染、增加醫院負荷。

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