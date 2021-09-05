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110萬細胞簡訊 黃珊珊：採檢會爆滿 柯文哲指示不限人數

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊今天在臉書提到，中央昨天一口氣發百萬通簡訊，今天台北市七大院區的採檢站應該會爆滿，柯文哲已經指示，今天聯合醫院不限人數盡量做，讓民眾安心，接下來這兩個星期才是大挑戰。圖／本報資料照片
台北市副市長黃珊珊今天在臉書提到，中央昨天一口氣發百萬通簡訊，今天台北市七大院區的採檢站應該會爆滿，柯文哲已經指示，今天聯合醫院不限人數盡量做，讓民眾安心，接下來這兩個星期才是大挑戰。圖／本報資料照片

長榮機師染疫Delta病毒，北市衛生局昨天已匡列26人第一圈及第二圈接觸者。台北市副市長黃珊珊今天在臉書提到，中央昨天一口氣發百萬通簡訊，今天台北市七大院區的採檢站應該會爆滿，柯文哲已經指示，今天聯合醫院不限人數盡量做，讓民眾安心，接下來這兩周才是大挑戰，若病毒可以鎖在第一圈與第二圈的集中檢疫所，才能鬆一口氣！

黃珊珊說，這一次，機師的第一圈與第二圈對象很多，台北有接獲通報第一圈接觸者有二處，一處是探訪家人，另一處是未營業的店家，都沒有用公共運輸工具，而且都有特定對象，所以該匡列的對象都已經匡列，目前為止都在密切監控中，第二圈也是一樣，只是台北還有些是第三圈，目前也在持續注意監控！

黃表示，這一次，希望第一圈及第二圈匡住能阻斷傳播鏈，現在台北市的集中檢疫所或防疫旅館，只要是境外移入，全都比照DELTA病毒的處理方式，解隔前要再採檢兩次陰性且確定基因定序才能解隔離，堵住任何可能的破口！

DELTA病毒來勢洶洶，世界都在燒，黃珊珊說，台灣幾乎不可能置身事外，只是何時會來?會傳染多廣?準備的夠不夠?同時發一百萬封簡訊讓人不安，每天檢驗量能也很難短時間消化，大家先不要恐慌，可以先買快篩劑自篩，也可以到台北市七大院區採檢，做好防護、減少群聚、戴口罩、勤洗手比打疫苗更重要！

新冠肺炎 COVID-19

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