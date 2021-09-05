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獨／最早與長榮機師接觸空服員 明檢疫14天滿採陰即出關

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細胞簡訊一百多萬通效應 快篩人數暴增

攝影中心 / 記者胡經周／台北即時報導
指揮中心昨天發送約110萬封細胞簡訊，很多人並未去過桃園也收到簡訊，由於擔心自己有染疫風險，紛紛赴醫院採檢。記者胡經周／攝影
指揮中心昨天發送約110萬封細胞簡訊，很多人並未去過桃園也收到簡訊，由於擔心自己有染疫風險，紛紛赴醫院採檢。記者胡經周／攝影

三名國籍機師突破性感染，其中一人兒子也染疫，為降低疫情威脅，指揮中心於昨天下午二時卅分，針對八月十三日至九月二日期間，曾與機師及家人確診者接觸或活動軌跡重疊者發送細胞簡訊，約110萬封。

很多人並未去過桃園也收到簡訊，由於擔心自己有染疫風險，紛紛赴醫院採檢，今天新北市一處醫院的機動快篩站，湧入大批民眾前往快篩。

新冠肺炎 COVID-19

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