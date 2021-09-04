收到細胞簡訊看不懂？一張表秒懂長榮機師確診足跡

國內出現三名長榮機師「突破性感染」，其中一名機師兒子也染疫；桃園市也升為二級加強警戒。

中央流行疫情指揮中心今（4）日針對幾位確診者活動軌跡，匡列8月13日至9月2日這段時間，已發出110萬筆「細胞簡訊」，針對與確診者有接觸或軌跡重疊者，提出警示訊息。不過，部分民眾陸續收到簡訊後，比對已公開的機師確診者足跡，卻發現完全沒有一項符合，紛紛批評發送簡訊的同時應告知重疊足跡。

由此，除了案16066（50多歲男性機師）在8月27日入境後採檢確診，聯合新聞網特別為讀者整理確診者（案16119、16120及16122）的活動軌跡提供參考：

此外，指揮中心發言人莊人祥也表示，確診者部分足跡並未被公布，各縣市民眾都可能收到簡訊後，主要是提醒身體若有不適，一定要盡速採檢或就醫。

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