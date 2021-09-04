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長榮普篩糾黑數！300人送4間檢疫所、社區接觸者也要框

聯合報 / 記者謝承恩陳雨鑫許政榆／台北即時報導
指揮官陳時中表示，職場、親屬、校園及社區接觸者都要納入框列。圖／指揮中心提供
指揮官陳時中表示，職場、親屬、校園及社區接觸者都要納入框列。圖／指揮中心提供

長榮航空今宣布即日起暫停台北-芝加哥航線，同時召回過去14天（自8月21日至9月3日）曾執勤芝加哥航線的機組人員，約300多人需集中檢疫14天。指揮中心發言人莊人祥表示，案16122的同班同學、同班同學家人、跨班上課同學，以及社區接觸者等，加上長榮300多名集中檢疫人員，目前分散在北中南4處集中檢疫所執行檢疫，總計大約有600多人。

陳時中表示，這兩天已針對機組員的接觸者進行採檢，另外家人、職場等對象，在可傳染期內也都會匡列在內，並往前回推14天追溯可能的感染源，無論家人、朋友及職場都會在疫調進行中。

外界也質疑，目前匡列者只有同班同學及家長，似乎不足，應要回溯到個案於開學前一兩天的接觸者，另外也要針對長榮機組員進行普篩，揪出確診黑數。陳時中表示，長榮已進行機組員普篩，有無黑數，透過篩檢就知道。另外對於機師之子確診，除了針對學校接觸對象匡列，於9月1日前後的社區接觸者也都有匡列。

新冠肺炎 COVID-19 長榮航

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