竹苗有確診長榮機師足跡 竹縣匡列25人採檢陰性
長榮航空股份有限公司確診機師足跡曾到苗栗縣、新竹縣等，新竹縣政府根據疫情調查資料消毒，匡列25人居家隔離送集中檢疫所，採檢結果今天出爐，都是陰性。
新竹縣長楊文科表示，高規格掌握風險，擴大匡列相關人員，盡全力阻斷COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染源進社區，目前強化2級警戒防疫措施，活動方面雖不強制取消和調降集會活動規範人數，但全面加強落實所有防疫規範措施。
他說，確診個案疑為最早在印度發現的Delta變異株疫情，新竹縣昨天已完成確診者足跡點消毒，也根據疫調資料擴大匡列，包括針對案16119匡列23人、案16120匡列2人居家隔離，安排入住集中檢疫所，經採檢確認25人都是陰性。
竹縣府表示，為儘速提升第1劑疫苗接種涵蓋率，新竹縣提供20歲以上民眾到合約醫療院所接種高端疫苗，合約醫療院所名單可到竹縣府衛生局網站查詢，提醒民眾前往接種時仍應先打電話詢問確認是否仍有疫苗。
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