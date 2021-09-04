桃市府公布染疫機師及學生足跡 曾去過桃園蓮花季

桃園市政府今天公布確診長榮機師和北科附工學生的足跡，曾去過家樂福中原店、家樂福經國店、2021桃園蓮花季、藏壽司桃園青埔店，以及搭乘168號公車（往內壢方向）。

桃園市政府今天下午公布確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的長榮機師（案16119）、以及被另名確診機師傳染的案16122的公共場所足跡；案16122為就讀國立台北科技大學附屬桃園農工高級中等學校（北科附工）的學生。

個案足跡包括，曾在8月28日中午前往家樂福中原店、8月29日下午去過2021桃園蓮花季、8月31日傍晚去過藏壽司桃園青埔店。

以及9月1日下午搭乘168號公車（往內壢方向）、9月2日上午前往家樂福經國店；曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。

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