機師不遵守防疫 陳時中：由衛生局判定違法與否
長榮染疫機師不遵守防疫規範，已遭開除，指揮中心指揮官陳時中表示，地方衛生局已介入調查，判定是否有違法事實需開罰，民航局也在了解狀況當中，強調違規一定懲處。
長榮航空陸續有3名機師完整接種2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗仍因突破性感染而確診，其中一名確診機師於7天加強版自主健康管理期間與朋友餐敘，甚至未確實填寫健康聲明書，違反防疫相關規範。
此外，今天下午指揮中心記者會中有媒體問及，長榮開除這名違反防疫規範的機師，但指揮中心是否以航空公司督導不周，對長榮祭出罰則，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，後續處置將依民航局報上來的報告決定。
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