長榮機師連3確診 民航局長重話：難落實防疫就檢討航線

長榮航空五天內連續三機師確診，加上其中至少一名機師確定違反防疫規定，遭到公司開除，引發外界恐慌，並質疑防疫措施不足。對此，交通部民航局說，已著手調查，確認違規就會開罰；此外，為嚴守邊境，民航局說已要求盤點、落實防疫措施，無法落實「就應該檢討航線的運作」。

民航局說，為嚴防Delta病毒入侵，引發新疫情，今天再次要求所有機場與航空公司全面盤點防疫措施，民航局長林國顯並親自致電華航董事長謝世謙與長榮董事長林寶水，要求檢視並落實外站防疫工作，無法執行，就應檢討航線運作。

民航局說，由於本周已經發生三起完整接種疫苗的機師疑似感染Delta病毒確診案例，有鑑於Delta病毒確實有極強的穿透力，今天再次要求桃園機場等有國際線航班營運的機場，嚴格檢視機場清消作為，並應一一確認執行，同時也應配合各地衛生主管機關檢查。

林國顯指出，基於對國際疫情的研判，民航局先前建議指揮中心修正機組員居家檢疫規定，取消可在符合規定住所居家檢疫的規定，自上月28日起要求需執行居檢的機組員一律入住防疫旅宿或防疫宿舍。

而指揮中心鑑於Delta病毒的強勢威脅，也提前自昨天起針對已經完整接種疫苗的長程航班機組員，實施返國後居需接受「五天居家檢疫＋九天加強版自主健康管理」規定，目的都是為了防止Delta病毒對防疫工作與國人健康造成的危害。

對於新防疫要求帶來的防疫旅館需求，民航局表示，已配合指揮中心與桃園市政府共同檢視桃園地區五家防疫旅館，只要各項環節均能符合防疫規定，就會立即啟用，供機組員入住居檢。

針對昨天確診的機師可能違反防疫規定，民航局表示，已著手調查相關事證，如果確認違規，就會依違反傳染病防治法開罰。

此外，民航局說，配合指揮中心要求，已要求長榮自8月21日後飛過芝加哥航線的機組員全部召回採檢並執行居家檢疫，相關工作已大致就緒，共召回283人。

林國顯表示，今天上午，他也打電話給謝世謙、林寶水，請他們立即檢視並清理所有防疫環節，尤其是外站的防疫泡泡，務必要確認符合指揮中心的防疫要求，無法落實，「就應該檢討航線的運作。」

林國顯表示，防疫工作需要各個環節共同合作與配合，指揮中心提出的措施，民航局均會一一督導航空公司落實執行，並隨時配合疫情變化機動檢討。

商品推薦