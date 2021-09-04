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黃珊珊：民眾仍可探病 北市暫不跟進加強警戒

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊表示，台北暫時不會跟進加強警戒。記者鍾維軒／攝影
台北市副市長黃珊珊表示，台北暫時不會跟進加強警戒。記者鍾維軒／攝影

Delta病毒入侵台灣，桃園加強防疫警戒至2.5級，周邊縣市也不敢大意。台北市副市長黃珊珊說，這2天疫情狀況還好，探病部分才剛開放3天，很多人真的很久沒看見家人，尤其是安寧病房，因此暫時不跟進加強防疫警戒。至於是否取消內用，黃珊珊沒把話說死，僅表示會每周檢討，有狀況會隨時應變。

長榮航空機師與兒子同時染疫，其中機師已經打2劑疫苗滿14天，卻仍遭Delta病毒突破性感染。桃園市周遭地區不敢放鬆，新竹市昨宣布加強防疫警戒至2.5級，鄰近的北市是否跟進，黃珊珊說，市府都在密切監控，暫不跟進。

黃珊珊表示，到目前為止，桃園市修正室內、室外人數上限，限制醫院探病，因為台北市有相關連，市府非常密切在監控中，本來有考慮限制探病，但這部分才剛開放三天，其中很多是安寧病房，有些人真的很久沒看到家人，而且這2天狀況還好，北市暫不跟進。

黃珊珊說，北北基桃是一個生活圈，機師不會只在桃園，可能接觸的人和台北有關連，「我們也很緊張，但還是以觀察疫情為原則，逐步檢討、逐步開放，如果有狀況我們會逐步緊縮」。

黃珊珊表示，目前接到接觸者相關通報，正在一個一個確認，中央匡列的範圍很大，北市府會嚴陣以待，「台北市還沒有新的嚴重情況，會採取原先的做法」，如果有狀況會隨時變動。

至於是否會取消內用？黃珊珊指出，市府會每周檢討，也在觀察該案例的影響，現在社區內沒那緊張，如果有狀況會隨時緊縮。中秋烤肉部分，黃珊珊表示，烤肉會拿下口罩吃東西，這在目前規範上還是二級警戒，風險比較高，因為還有2周可以觀察，不會一下子做決定。

新冠肺炎 COVID-19 黃珊珊

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