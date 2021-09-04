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本土、死亡都+0、境外1例！ 陳時中：今日狀況比較好

聯合報 / 記者謝承恩陳雨鑫許政榆／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心今召開疫情記者會說明。左起發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心今召開疫情記者會說明。左起發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

國內今日本土確診死亡案例皆0案例，但有新增1例COVID-19確定病例，境外移入個案，並自美國入境。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日情況比較好，只有境外1例，另外解隔率為92.8%

指揮中心表示，今日新增1例境外移入個案(16123)，為美國籍30多歲男性，已接種過COVID-19疫苗，今年9月1日自美國來台工作，持搭機前3日內檢驗陰性報告，入境於機場採檢後至防疫旅館檢疫，於今日確診，個案在臺期間並無症狀，已匡列同班機前後2排旅客29人，列居家隔離。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至9月2日累計公布14,807位確診個案中，已有13,745人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.8%。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,779,364例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,761,367例排除)，其中16,013例確診，分別為1,429例境外移入，14,531例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計837例COVID-19死亡病例，其中827例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、台北市317例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

國內今日本土確診死亡案例皆0案例，但有新增1例COVID-19確定病例，境外移入個案，並自美國入境。圖／指揮中心提供
國內今日本土確診死亡案例皆0案例，但有新增1例COVID-19確定病例，境外移入個案，並自美國入境。圖／指揮中心提供

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