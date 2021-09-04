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長榮航空證實開除案16120機師 違反3規定「決不寬貸」

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
長榮航空證實一名確診機師遭到開除。本報資料照片
長榮航空證實一名確診機師遭到開除。本報資料照片

長榮航空昨天新增的兩名確診機師中，至少一名機師違反防疫規定，包含沒有照實填寫健康聲明書，以及加強版自主健康管理期間還違規聚餐。長榮今天召開紀律評議委員會，並證實已開除該機師。長榮也點出，該機師明顯違反三個規定，決不會寬貸。

長榮說，已完成兩劑疫苗施打的機師（案16120）於近日確診，經疫調發現其8月26日自芝加哥返回台北後，於七天的加強型自主健康管理期間，與友人餐敘，並至診所就醫卻未依法事先聯繫當地衛生局，及8月30日執勤台北-布里斯本勤務前，未確實填寫「機組人員勤前健康聲明書」；該名機師已違反疾病管制署與民航局制定「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」。

長榮說，已於昨天展開事實調查，今上午10時召開紀律評議委員會，會中根據調查證據，認為案16120機師明顯違反「自主健康管理對象應遵守及注意事項」、「長榮航空飛航員管理手冊」及「長榮航空機組人員健康管控須知」，經紀律評議委員會一致決議，對案16120機師做出免職處分，即日起生效。

長榮說，一向遵守政府的防疫政策並嚴守防疫的立場，對於違反防疫規定的同仁，本著毋枉毋縱的態度，決不會寬貸。

新冠肺炎 COVID-19 長榮 機師

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