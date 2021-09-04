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扯謊又違規聚餐 長榮航空火速開除1確診機師
長榮航空疫情連環爆，日前出現首例機師突破性感染，昨天又新增兩名機師確診。根據本報掌握，至少一名機師違反防疫規定，長榮隨後也證實今天將召開紀律評議委員會進行議處。知情人士指出，結果已出爐，儘管該機師已申請提早退休，仍被開除。
長榮昨天說，一名已完成兩劑疫苗施打的機師於近日確診，經疫調發現其8月26日自芝加哥返回台北後，於7天的加強型自主健康管理期間與朋友餐敍，並在8月30日執勤台北-布里斯本勤務前，未確實填寫健康聲明書。上述行為已違反防疫相關規範，公司今天已展開事實調查，今召開紀律評議委員會進行議處。
對於機師被開除，長榮說，稍晚有正式回應。據了解，被開除機師是案16120。
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