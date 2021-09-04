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校園篩檢出爐、長榮普篩揪黑數？ 指揮中心下午2時說明

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
指揮中心下午將宣布長榮機師最新防疫作為及基因定序等。圖／指揮中心提供
指揮中心下午將宣布長榮機師最新防疫作為及基因定序等。圖／指揮中心提供

國內五天傳三起長榮機師發生突破性感染，其中一名機師的小孩就讀桃園北科附工也確診，一開學沒多久全校停課14日，並進行2845人PCR篩檢，另有100多名師生及家長入住檢疫所，醫福會執行長王必勝昨天也突然現身校園。今早桃園市宣布初篩皆為陰性，指揮中心指揮官陳時中下午2時記者會也將進一步宣布防疫進度。

外界憂心除了病毒可能會因此進入校園外，目前這三名長榮機組員，其中一人已驗出Delta變異株，其他兩人仍在基因定序中，最快今天公布結果。陳時中昨天也表示，三人曾經有在芝加哥外站待過，仍需要互相釐清感染關係。

而根據本報掌握，其中一名確診機師曾在加強版自主健康管理的七天期間違規聚餐，且在飛澳洲航班前填寫健康聲明書時，疫調不確實。指揮中心也將於今天下午說明，是否有針對長榮進行懲處及清零調查。

台大兒童醫院院長黃立民昨表示，長榮機師染疫事件，與今年4月華航諾富特事件「非常相似」，提前上路的機組人員隔離檢疫措施恐怕還不足以阻擋Delta變異株，現階段最應該做的是「快去找感染源」，長榮航空應該要擴大採檢，染疫者恐怕不只這3位機師。

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