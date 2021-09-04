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揪出黑數！長榮3確診機師都屬777機隊全面普篩 還多匡列300人

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
長榮777示意圖。本報資料照片
長榮777示意圖。本報資料照片

長榮航空連續三名機師確診，還是突破性感染，巧合的是，三名機師都屬於777機隊。根據本報掌握，為了抓黑數，所有777機隊的飛行員，都必須全面進行PCR普篩，預估約有800多人。此外，曾跟三名機師接觸過的機組員及員工，同樣要進行檢測，初步匡列300多人。

長榮777機隊，幾乎都飛歐美長程航班，包含芝加哥、紐約、多倫多、舊金山、洛杉磯、休士頓，倫敦則因為屬於高風險地區現在暫時停飛。而歐美普遍存在機場人員未戴口罩問題，引發破口疑慮。

根據掌握，由於三名確診機師都屬於777機隊，加上都有飛芝加哥航線，除了已知要對飛芝加哥航線機組員全面檢測和集中檢疫，所有777機隊的飛行員都要進行普篩，人數約800人。據了解，到8日前都能到指定篩檢站做檢測。

此外，和確診機師接觸的機組員和員工，則匡列300餘人，同樣要進行PCR檢測。知情人士說，因為匡列的人跟777機隊有重複，實際普篩人數還要統計。

桃園市機師職業工會理事長李信燕說，確實有聽聞消息，但還沒看到正式文件。

李信燕說，雖然機隊跟機隊間不會互相在飛機上接觸，沒有跨機種飛行，但還是有共同相處的地方，像是報到中心等，即便全面無紙化仍有互相接觸可能性，對同一機隊普篩是謹慎做法，但如果能全公司普篩更好，畢竟也想知道內部有沒有其他感染鏈存在，能讓機組員更安心。

長榮則表示，稍晚做回應。

長榮777示意圖。本報資料照片
長榮777示意圖。本報資料照片

新冠肺炎 COVID-19 長榮

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