桃園北科附工2845人PCR篩檢出爐 全部陰性！
桃園北科附工昨因有學生確診，緊急全校停課並篩檢全校2845人，稍早市長鄭文燦召開記者會表示，全部都陰性，隔離中的144名學生及家長，初篩也是陰性。下周二會再進行一次快篩。
桃園市長鄭文燦說，9月1日晚間11點半確定北科附工學生確診，當晚立刻通知該班同學隔天不用到校上課，9月2日早上和指揮中心討論，確定加強版政策，就是1人卻診全校停課14天，希望Delta病毒高傳染力雖然基因定序還沒確定，但因是突破性感染，判斷非常可能是Delta，所以宣布停課。
為確保學校安，全校師生做PCR採檢，昨天早上決定後下午安排採檢、送集中檢疫所，昨天由敏盛醫院、天成醫院醫療團隊，採檢到昨晚8點半，總共有2656位師生完成採檢，結束後由環保局全校大清消。
鄭文燦說，全校2656位師生經醫院漏夜檢驗到今上午8點，結果今出爐全數陰性，另外送集中檢疫所同班同學、家人一共有144位，144位也全部都陰性，另長榮航空機組員，特別是派飛外站芝加哥機組員一共55位，昨採檢後PCR也都是陰性。
鄭表示，針對集中檢疫所144位學生、家長，一樣按照期間快篩、期滿的二採；航空公司機組員還有在派飛部分，也請長榮航空必須安排補採檢，目前和本案2名機師、同學有接觸活動的，還有120位在集中檢疫所居家隔離，一樣要持續追蹤確保感染事件可控。
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