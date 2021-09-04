機師親子確診 孫大千：指揮中心重蹈3+11覆轍
桃園再傳有機師確診新冠肺炎，而且為已接種2劑疫苗，讓民航局8月底針對有接種疫苗的長程航班機組員只需5至7天居家檢疫規定擬再加嚴。前立委孫大千上午在臉書說，中央流行疫情指揮中心再次重蹈3+11覆轍，為何長程航班機組員只要接種兩劑疫苗，就僅採取0+7居家隔離檢疫措施？
孫大千表示，突破性感染將成常態，施打2劑疫苗對Delta變種病毒效果極為有限，以BNT為例，報告顯示2劑BNT疫苗對Delta只剩下39%保護力，須施打第3劑加強針後，才能達86%保護力。
孫大千說，居家檢疫無法防範Delta病毒入侵，反而可能會造成家庭群聚，一方面是因為就算一人一室模式，也無法杜絕同住家人接觸；另一方面是因Delta病毒是以氣溶膠方式進行傳播，只要是空氣流動都有可能造成感染。
孫大千說，Delta病毒具備免疫逃脫特性，完整接種疫苗民眾一旦染疫，感染力並不會降低，對完整施打2劑疫苗的長程航班機組員不應放寛管制措施。
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