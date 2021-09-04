快訊

長榮確診挨轟 他嘆隔離苦無人問：機師不也受害者？

諾富特翻版？專家憂長榮暗藏未爆彈 籲全面篩檢、拚第二劑覆蓋率

機師親子確診 孫大千：指揮中心重蹈3+11覆轍

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
孫大千上午在臉書說，中央流行疫情指揮中心再次重蹈3+11覆轍，為何長程航班機組員只要接種兩劑疫苗，就僅採取0+7居家隔離檢疫措施？圖／取自孫大千臉書
孫大千上午在臉書說，中央流行疫情指揮中心再次重蹈3+11覆轍，為何長程航班機組員只要接種兩劑疫苗，就僅採取0+7居家隔離檢疫措施？圖／取自孫大千臉書

桃園再傳有機師確診新冠肺炎，而且為已接種2劑疫苗，讓民航局8月底針對有接種疫苗的長程航班機組員只需5至7天居家檢疫規定擬再加嚴。前立委孫大千上午在臉書說，中央流行疫情指揮中心再次重蹈3+11覆轍，為何長程航班機組員只要接種兩劑疫苗，就僅採取0+7居家隔離檢疫措施？

孫大千表示，突破性感染將成常態，施打2劑疫苗對Delta變種病毒效果極為有限，以BNT為例，報告顯示2劑BNT疫苗對Delta只剩下39%保護力，須施打第3劑加強針後，才能達86%保護力。

孫大千說，居家檢疫無法防範Delta病毒入侵，反而可能會造成家庭群聚，一方面是因為就算一人一室模式，也無法杜絕同住家人接觸；另一方面是因Delta病毒是以氣溶膠方式進行傳播，只要是空氣流動都有可能造成感染。

孫大千說，Delta病毒具備免疫逃脫特性，完整接種疫苗民眾一旦染疫，感染力並不會降低，對完整施打2劑疫苗的長程航班機組員不應放寛管制措施。

新冠肺炎 COVID-19 孫大千

延伸閱讀

謝志偉怨被政府當空氣 孫大千：編故事收割BNT搶功

孫大千指美國撤軍阿富汗犯6錯誤：還能與美肝膽相照？

孫大千指高端與國際疫苗五大差異 批蔡英文不尊重專業

點名6論述鬼扯 孫大千：取得BNT過程蔡政府欠人民道歉

相關新聞

專家憂長榮恐暗藏未爆彈 籲全面篩檢、拚第二劑覆蓋率

長榮航空5天內3名機師確診，其中一名機師的兒子也染疫，病毒傳播鏈已進入家庭，並威脅社區，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中...

機師親子確診 孫大千：指揮中心重蹈3+11覆轍

桃園再傳有機師確診新冠肺炎，而且為已接種2劑疫苗，讓民航局8月底針對有接種疫苗的長程航班機組員只需5至7天居家檢疫規定擬...

Delta病毒來勢洶洶！機師兒CT值僅11 網怕爆：取消中秋連假

國內五天內有三名機師突破性感染，其中一位機師的十多歲兒子也染疫，他於8月30日自覺疑似中暑，9月1日喉嚨痛，昨天(30日)驗出陽性，且CT值只有11，指揮中心指揮官陳時中也高度懷疑是「Delta病毒」，讓網友怕爆，擔心台灣疫情再度重演。

專家：Delta兵臨城下 篩檢仍不足

長榮機師「突破性感染」擴及孩子，也衝擊校園，防疫專家認為，這凸顯Delta病毒進到社區已是兵臨城下，篩檢仍然不足，前疾管...

嚴防Delta 學生家人首次預防性集中檢疫

機師之子染疫，指揮中心高度懷疑染Delta變異株，為全力阻擋疫情進入社區，不但要求其就讀的北科大附屬桃園農工（北科附工）...

機師工會籲停飛高風險場站

長榮航空一連三名機師出現突破性感染，由於尚未釐清感染源，桃園市機師職業工會昨呼籲，在揪出問題前，應對高風險場站暫停派飛；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。