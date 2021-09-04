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長榮確診挨轟 他嘆隔離苦無人問：機師不也受害者？

諾富特翻版？專家憂長榮暗藏未爆彈 籲全面篩檢、拚第二劑覆蓋率

Delta病毒來勢洶洶！機師兒CT值僅11 網怕爆：取消中秋連假

聯合新聞網 / 綜合報導
桃園機師確診，小孩也染疫，學校停課兩周，全校師生進行PCR篩檢。穿著全身防護裝備的工作人員，對校園周邊的公共自行車全面消毒。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
桃園機師確診，小孩也染疫，學校停課兩周，全校師生進行PCR篩檢。穿著全身防護裝備的工作人員，對校園周邊的公共自行車全面消毒。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

國內五天內有三名機師突破性感染，其中一位機師的十多歲兒子也染疫，他於8月30日自覺疑似中暑，9月1日喉嚨痛，昨天(30日)驗出陽性，且CT值只有11，指揮中心指揮官陳時中也高度懷疑是「Delta病毒」，讓網友怕爆，擔心台灣疫情再度重演。

陳時中表示，機師小孩案16122，為一名高中生，此案例高度懷疑是Delta，因此謹慎處理，全校都需要停課，其中同班同學家人集中檢疫，跨班同學是集中檢疫14天，採預防性集中檢疫。宣布由於確診三人都住桃園，因此即日起自9月9日，桃園市升級二級加強警戒。

不少網友看到3個關鍵點「Delta病毒」、「CT值11」、「桃園疫情升強化二級」，紛紛在網上討論，「疫苗施打率那麼低還敢開學」、「大家再放一次暑假」、「才剛開學...」、「Alpha不打疫苗上班用3個月撐過去了，Delta的話我不敢想」、「無限循環阿」、「開學三天，全台又要開始放寒假了」、「怕爆」、「取消中秋連假」、「乾脆中秋取消週一放假，變單點放，也不必補」。

Delta變異株來勢洶洶，讓許多國家確診人數不斷飆升，台大兒童醫院院長黃立民表示，如果都沒有打過疫苗，面對Delta，「真的很危險」，國際研究顯示，Delta引發重症死亡率還是比其他新冠病毒株高，如果沒有疫苗保護，台灣肯定會再次面臨到一兩個月內，上百人死於Delta變異株。

中央疫情指揮中心宣布桃園二級管制加強，室內活動限50人、戶外限100人，醫院也暫停探病、陪病以1人為限；由於中秋節將至，鄭文燦也宣布中秋相關活動全面停辦，管制後續再視情況調整。

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