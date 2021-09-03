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染疫機師有活動接觸史 鄭文燦：若調查違規會裁處

中央社 / 桃園3日電

桃園市長鄭文燦今天表示，今天公告的兩名染疫機師，在入境採檢後有活動、接觸史，會針對是否違規進行裁處；機組員防疫新制提前上路部分，已協助中央增設2處機組員防疫旅館。

國內接連出現國籍航空機師突破感染，中央流行疫情指揮中心今天宣布，機組人員防疫檢疫加嚴提前上路，即起無論是否完整接種疫苗，機組人員入境皆須進行5至7天的隔離檢疫。

鄭文燦今天下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會時表示，針對這項宣布，已協助中央在桃園增加兩家機組員的檢疫旅館，華航除了原本諾富特飯店，再增加大園區一家旅館，長榮部分除了原本的宿舍，也在蘆竹區增加一家旅館；外籍航空部分在大園有專屬旅館。

鄭文燦表示，針對今天公告桃園的兩名染疫機師（案16119、案16120），在入境進行PCR採檢後，卻有活動史和接觸史，涉及違規部分，將和新竹縣、苗栗縣衛生局一起調查、公布，也會針對是否違規進行裁處；桃園足跡部分，包括六星汽車旅館、桃園展演中心藝文廣場外圍、裕豐汽車保養廠，皆已完成消毒。

鄭文燦說，昨晚也把與新竹、苗栗有關的足跡，告知地方政府，他也在早上打給苗栗縣長徐耀昌以及新竹縣長楊文科，將合作完整疫調。

鄭文燦也說，航空公司的部分，有64人要匡列採檢，包括飛芝加哥的機組員，一律要居檢14天，另外也召回8月21日到9月3日飛該航點的機組員，一律進行採檢。

鄭文燦表示，目前可能風險有2個，第1個是航空公司的外站管理的部分，不像台灣採取嚴格檢疫旅館的政策，因此必須採取值勤泡泡、單次使用房卡的原則，要請民航局跟2家國籍公司要落實外站管理。

鄭文燦說，第2個則是入境PCR，入境PCR檢測完畢到報告出來，會有時間差，按照原本的規定，也不應該這個時間有接觸不特定的人，因此機師如果入境做PCR後，有群聚活動，也要按照規定，按照疫調的結果來開罰。

鄭文燦說，現在改採取5+9的政策，希望在居隔5天該做的PCR採檢一定要確實完成，這是未來在入境管制、國境防疫上必須要看到的風險。

新冠肺炎 COVID-19 機師 鄭文燦

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•國內今新增6例新冠確定病例，分別為2例本土及4例境外移入，無新增死亡。指揮中心指揮官陳時中表示，今有境外移入2例，是長榮前艙機組員，自澳洲航班返台，2天後採檢性，另本土包含桃園1例（案16122），是1名機組員（案16120）的小孩，就讀桃園北科附工，Ct值11，今緊急採取相關措施。由於確診三人都住桃園，即日起自9月9日，桃園市升級二級加強警戒。

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