桃園北科附工停課2週全校採檢 下週再次快篩

染疫機師傳染給就讀桃園北科附工的兒子，可能是Delta變種病毒。桃園市長鄭文燦今天表示，北科附工全校停課至16日，全員PCR採檢，下週還要再一次快篩，如果再有確診就要二採。

桃園市長鄭文燦今天下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會時表示，桃園今天新增3例個案，包含1例本土個案（案16122）及2例境外移入個案（案16119、案16120）。

鄭文燦表示，案16119、案16120是同班執勤的長榮航空機師，都接種過2劑AZ疫苗，案16122則是案16120的兒子，是同住家人，安排採檢後確診；兩名機師算是突破性感染，「很有可能是Delta變異株」，目前在等基因定序，但仍先以高標準防堵。

鄭文燦表示，案16122就讀國立台北科技大學附屬桃園農工高級中等學校（北科附工），他在9月1日開學日有上課，2日就沒有到校，昨天深夜PCR採檢陽性後確診，即開始進行停班停課作業。

鄭文燦表示，北科附工今天中午起全校停課到9月16日，預計17日復課，全校師生都須PCR採檢；今天下午正在執行全校採檢的工作，日間部、夜間部教師，加上外校的師生一共2703人，連同居檢隔離的人數是2845人，針對學生的確診事件必須採取高標準的防疫，特別是有「可能是（最早在印度發現的）Delta病毒」。

鄭文燦說，教育局已提供3000份居家快篩試劑給師生，除了做PCR檢測以外，「下週二（7日）還要再做一次快篩」，這個案子如果有第2個確診者，會再進行二採，希望用最快的速度、最嚴格的標準，來處理這次的長榮機師突破性感染事件。

鄭文燦說，與案16122的同班同學34人、老師3人要到集中檢疫所14天，同班同學的家人105人也要預防性的集中檢疫14天，一共是142人；跨班上課跟夜間部沒有使用該教室。

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