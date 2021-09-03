鄭文燦：長榮2機師確診 非常可能是Delta變異株

長榮機師出現「突破性感染」案例，接種兩劑疫苗仍感染新冠病毒Delta變異株。今天凌晨確定一名機師已傳染給讀高職的孩子，且該生已到校上課2天，桃園市府和校方擔心傳染擴大，今天緊急決定全校PCR篩檢，學校也立即全面停課14天。這起案例難免讓國人擔心，難道Delta病毒已攻入國內社區？

2021-09-03 16:26