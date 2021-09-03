快訊

實聯制爭議未解：政府和電信業者誰有操控權？

21萬劑高端打不掉？ 指揮中心開放「免預約直接打」

鄭文燦：長榮2機師確診 非常可能是Delta變異株

中央社 / 桃園2日電

桃園市長鄭文燦今天表示，2名打完2劑疫苗的長榮航空股份有限公司機師確診，且抗體採檢為陽性，算是突破性感染，非常有可能是最早在印度發現的Delta變異株，正在等基因定序。

他說，機師（案16119）4月16日及6月18日接種2劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，同班值勤機師（案16120）4月23日及6月21日也接種2劑AZ疫苗，可能互為感染源。

新冠肺炎 COVID-19 Delta變異株 機師 鄭文燦

延伸閱讀

遭傳將接任行政院長 鄭文燦3字回應與蘇貞昌互動

防非洲豬瘟入侵 鄭文燦、許銘春視察南亞移工宿舍

朱立倫談桃園：賴清德最希望我打下來 鄭文燦會掛一半

蘇貞昌鐵了心硬幹 下台打包指日可待？

相關新聞

機師染疫高中兒確診全校2800人PCR 34位同學與家人隔離

桃園市某高中傳出學生因為家長是機師新冠肺炎確診，學生PCR篩檢後也確診（案16122），校方啟動防疫機制，該班今天停課，...

長榮機師中鏢傳染兒 柯文哲：表示有破口

中央今公布最新疫情是長榮機師感染，台北市長柯文哲指出，因為機師傳染給兒子，表示有破口，所以機師邊境管理的SOP要做檢討，...

機師兒確診！新北釐清足跡 侯友宜：應視同Delta病毒看待

桃園某機師傳出確診新冠肺炎，在桃園就讀某高職的機師兒子也確診，新北市長侯友宜表示，面對桃園機師以及家屬確診個案，應視同D...

長榮機師突破性感染殃及孩子學校 專家：Delta病毒已兵臨城下

長榮機師出現「突破性感染」案例，接種兩劑疫苗仍感染新冠病毒Delta變異株。今天凌晨確定一名機師已傳染給讀高職的孩子，且該生已到校上課2天，桃園市府和校方擔心傳染擴大，今天緊急決定全校PCR篩檢，學校也立即全面停課14天。這起案例難免讓國人擔心，難道Delta病毒已攻入國內社區？

確診長榮機師曾返頭份老家 衛生局匡列18名接觸者

確診的長榮機師案16120在8月28日可傳染期間曾返回苗栗縣頭份市老家探親，當晚並至造橋鄉的餐廳及燒烤店用餐，苗栗縣衛生...

桃園某高職啟動全校PCR 廣播通知學生請家長接送

桃園某機師兒子確診，他就讀桃園某高職，消息傳出後，不少家長擔心，紛紛到校詢問，何時能接孩子回家？校方今天下午3點在校內廣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。