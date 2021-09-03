鄭文燦：長榮2機師確診 非常可能是Delta變異株
桃園市長鄭文燦今天表示，2名打完2劑疫苗的長榮航空股份有限公司機師確診，且抗體採檢為陽性，算是突破性感染，非常有可能是最早在印度發現的Delta變異株，正在等基因定序。
他說，機師（案16119）4月16日及6月18日接種2劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，同班值勤機師（案16120）4月23日及6月21日也接種2劑AZ疫苗，可能互為感染源。
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