5天3機組員突破性感染基因定序中 曾在芝加哥外站待過

國內五天傳出三起機組員發生突破性感染確診，依序為案16066、案16119及案16120，另外其中還有一位為機組員小孩案16122也確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，新確診2位機師跟之前確診機師，彼此間的基因定序都尚未完成，但發現這三位機組員，這三位都有到芝加哥機組員外站過，目前有要求航空公司有到芝加哥外站都需要居家檢疫14天，並且加強外站管理。

另外目前案16066其接觸者為26人也全數採檢陰性。另外長程航班機組員反應，國外機組都沒有戴口罩，公司說沒辦法強制規定只能保持距離，工會希望稽核外站防疫流程，希望不要檢疫期間派飛。陳時中表示，相關會跟民航局與航空公司討論，將降低所有可能性交叉感染降到最低。

另外其中案16119、案16120，新增兩例確診機組員是否為是同航班，陳時中表示，這兩案16120是近一點時間在，兩人有互相傳染性的可能，另外機組員及同組家人感染一案，該案在家裡面有家人接觸，一位機師是跟太太，一位是跟太太還有小孩，小孩則呈現陽性確診，目前尚未得知同住家人是否有施打過疫苗。 國內五天傳出三起機組員發生突破性感染確診，依序為案16066、案16119及案16120。圖／指揮中心提供 國內五天傳出三起機組員發生突破性感染確診，依序為案16066、案16119及案16120。圖／指揮中心提供 國內五天傳出三起機組員發生突破性感染確診，依序為案16066、案16119及案16120。圖／指揮中心提供 防疫機制。圖／指揮中心提供 指揮中心記者會第一排左起疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

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