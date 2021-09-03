機組員防疫加嚴措施即起上路 入境皆隔離檢疫

國內接連出現國籍航空機師突破感染，中央流行疫情指揮中心今天宣布，機組人員防疫檢疫加嚴提前上路，即起無論是否完整接種疫苗，機組人員入境皆須進行5至7天的隔離檢疫。

因應最早在印度發現的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變種病毒，指揮中心在9月1日原本要求長程航班機組員檢疫自15日起加嚴即可，未完整接種COVID-19疫苗者須居家檢疫7天、完整接種者檢疫5天。

指揮中心指揮官陳時中表示，因應某國籍航空機師及家人群聚事件，指揮中心啟動疫調及應變作為，原訂為自9月15日起強化機組員返台後防檢疫規定，提前至自9月3日全面實施。

陳時中說明，近期國際COVID-19的Delta變異株疫情持續嚴峻，其傳播力強、發病時病毒量高，將持續關注國際疫情及Delta變異株流行現況。

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