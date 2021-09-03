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5天3機組員突破性感染基因定序中 曾在芝加哥外站待過

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機師突破性感染兒確診 陳時中：高度懷疑是Delta、全校停課

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
指揮中心記者會第一排左起疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
指揮中心記者會第一排左起疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

近日我國出現三名機師「突破性感染」，指揮中心原於9月15日起加嚴機組員檢疫，為嚴防Delta入侵，指揮官陳時中表示，今日起實施機組員檢疫強化規定。其中一名機師小孩、高中生案16122確診，陳時中表示，過去學校內一人確診全班停課，兩人確診全校停課，但此案例高度懷疑是Delta，因此謹慎處理，全校需停課。

陳時中表示，此機組員群聚包括案16066、案16119、案16121，其中16120的小孩為案16122，是一名高中生，案16066是接觸者，目前採檢26人，全部都是陰性，相關接觸者已匡列且都採檢完畢。另外案16119、案16120接觸者採檢情況，主要是以居家隔離，目前都送到集中檢疫所，匡列的人都要採，目前僅有2例陰性，案16122是陽性。

對於案16122高中生，在學校接觸者的處置，陳時中說，以前有一位確診全班停課隔離、兩個人確診則全校停課，但對於此案例，高度懷疑是delta病毒，因此處理謹慎，全校需要停課。其中同班同學家人集中檢疫，跨班同學是集中檢疫14天，採預防性集中檢疫。

陳時中說，同班同學是接觸者，家人是接觸者的接觸者，以前不會匡列接觸者的接觸者，但是擔心Delta，所以集中檢疫，採檢完畢後，當確定不會傳給家人，預防性集中檢疫就可以及早解除隔離。

中央流行疫情指揮中心今天說，近期國際COVID-19之Delta變異株疫情持續嚴峻，其傳播力強、發病時病毒量高，為持續關注國際疫情及Delta變異株流行現況，同時持續監測國籍航空公司機組員健康情形，並因應本次透過定期監測檢出機師確診事件，「強化機組員返臺後防檢疫規定」將提前至即日起今(2021)年9月3日全面實施， (原訂為自9月15日起強化機組員返臺後防檢疫規定)。

指揮中心表示，於本次群聚事件感染源釐清前，該家國籍航空公司執飛美國芝加哥航線之機組員，入境均應至指定處所檢疫14天，且於入境日及檢疫期間進行3次篩檢；同時，為求慎重，亦將回溯及召回過往14天(8月21日至9月3日)曾執飛該航線之機組員，進行檢疫及採檢等應變措施。

國籍機師關聯圖。圖／指揮中心提供
國籍機師關聯圖。圖／指揮中心提供
接觸者採檢情形。圖／指揮中心提供
接觸者採檢情形。圖／指揮中心提供
學校接觸者處置。圖／指揮中心提供
學校接觸者處置。圖／指揮中心提供
接觸者採檢情形。圖／指揮中心提供
接觸者採檢情形。圖／指揮中心提供

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