機師兒傳確診 家長大罵校方：今天還讓學生入校太扯
桃園某機師傳出確診新冠肺炎，他的兒子就讀桃園的一間高職也確診，市議員余信憲在臉書指出是桃園農工，校方今天凌晨接到消息，今天將依照衛生局指示替全校進行PCR篩檢，但不少家長沒接到校方通知，趕來學校接孩子放學，卻遲遲等不到人，致電校方飆罵「昨天就知道有人確診，今天還讓學生入校，太扯了！」
該間高職傳出有確診消息後，多數學生今天正常到校上課，中午也陸續有外送員來餐點給學生，在圍牆旁邊面交，有外送員聽到學校有確診消息，也嚇了好大一跳，被媒體採訪問到「擔不擔心？」直言「當然會擔心啊！」也不少家長特別到校關心狀況。
一名家長今天到學校門口等不到兒子，氣得打電話給校方人員，他質問對方「自己要來接小朋友，你們要快篩到何時？」對方回應，要等候醫院的人到來，該名家長不能接受，認為校方一問三不知，直言「兒子通知我來接他，到底要等到何時？」
該名家長也不滿質問校方人員說，「你們昨天晚上就知道有人確診，今天還讓學生進校，太扯，這樣就不對了」，對方似乎回應說一開始只是通報家長確診，但該名家長仍不滿地說「不管是家長還是學生確診」，都應該審慎處理，畢竟學生到現在都還沒打疫苗，還讓他們進入校園，這樣不就擴散了！
市議員余信憲也在臉書PO出校園確診的消息，表示該校全校停課、篩檢。余說，一早就接到家長來電陳情，表示孩子接到通知要去篩檢的消息，這到底是真是假？但細節都不清楚，讓做父母的很擔心，他已經查證確認有此事，目前仍待市府處理中。
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